В Подольске почти половина заболевших Covid-19 – медики

В г. Подольск Одесской области вспышка коронавирусной болезни произошла из-за недостаточно жестких карантинных мер, отмечает глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
«В Подольске местными властями, районным руководством и медработниками было принято недостаточно карантинных и санитарных мер для предотвращения распространения болезни. Как результат — 88 больных в городе, почти половина — медработники», — написал Куцый на своей странице в Facebook в воскресенье.
По его словам, для контроля за ситуацией в город уже отправлены экспертов медицины катастроф, а контроль над соблюдением будет усилен. «Представители Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других служб усилят контроль над соблюдением карантина в районе. Каждый случай бездействия будет рассматриваться в соответствии с украинским законодательством, а причастные — привлекаться к ответственности», — заявил глава обладминистрации.
Он сообщил, что эпидемическая ситуация в Подольске отныне будет отслеживаться в круглосуточном режиме, специальная комиссия будет круглосуточно докладывать о состоянии пациентов, работе главных врачей медучреждений, а также о действиях городской и районной власти по борьбе с коронавирусной болезнью.
«Карантин — это не каникулы. Он не прощает беспечного отношения к себе. Я еще раз напоминаю о важности соблюдения ограничений. От этого зависит наше здоровье и здоровье наших близких», — резюмировал Куцый.
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