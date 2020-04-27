Нафтогаз полностью прекратил импорт газа

НАК «Нафтогаз Украины» прекратил импорт газа, поскольку считает это нецелесообразным.
Об этом в эфире марафона «На карантине» сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает Укринформ.
«Мы сейчас газ не импортируем, мы закачиваем газ собственной добычи. Импортированный газ завозится преимущественно частными трейдерами, в которых бизнес-модель позволяет это делать. Для Нафтогаза мы не видим в этом смысла. Если и будем что-то импортировать, то с целью, чтобы мгновенно перепродать», — рассказал Коболев.
Он напомнил, что прошлый отопительный сезон был завершен с рекордными запасами газа в хранилищах.
«Газ закачивается в штатном режиме. Сейчас объем газа в хранилищах превышает 16,2 млрд кубометров. Думаю, этого газа будет достаточно, чтобы пройти следующую зиму», — сказал Коболев.
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