Войти
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
Россия не готова заключить мирный договор с Японией
дружба народов
Россия не готова заключить мирный договор с Японией

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Украина отправила в Секретариат Энергетического сообщества документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

151
Украина отправила в Секретариат Энергетического сообщества документы на подтверждение сертификации нового оператора ГТС

Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы с целью получения согласования от европейского регулятора решения о сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Документы уже направлены в Energy Community. Я думаю, до 26 декабря мы получим полностью сертифицированного газотранспортного оператора», — сказал он в ходе презентации задач министерства на 2019-20 гг.

По его словам, Украина выдерживает сроки отделения от НАК «Нафтогаз Украины» деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), что дает все предпосылки для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Читайте также: Как в Украине будет работать транзит газа из РФ в ЕС по европейским правилам

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга «Нафтогаза». Новым оператором будет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ, 100% «дочка» АО «Укртрансгаз»), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал. ОГТСУ будет передано в собственность АО «Магистральные газопроводы Украины» («МГУ»), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

транзит газа, ГТС, ОГТСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Воскресенье, 24 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016