ВВП Испании показал рекордное падение с 1970 года

ВВП Испании снизился в первом квартале текущего года на 5,2% из-за последствий распространения коронавируса. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Национального института статистики королевства.
Отмечается, что ВВП Испании «в первом квартале 2020 года зафиксировал квартальные колебания на уровне −5,2%». «Этот показатель на 5,6 пункта ниже, чем в четвертом квартале», — добавили в институте. Как уточняет агентство Europa Press, речь идет о самом сильном квартальном падении с 1970 года. До этого самый большой квартальный спад ВВП королевства был зафиксирован в первом квартале 2009 года (-2,6%).
Ранее в Банке Испании заявили, что ВВП страны в текущем году может сократиться на показатель от 6,6% до 13,6% из-за последствий распространения коронавируса.
Ранее институт статистики сообщал, что из-за пандемии уровень безработицы в Испании в первом квартале текущего года достиг 14,41%. Число безработных людей в стране увеличилось на 121 тыс., до 3,31 млн.
Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала эпидемии в стране было выявлено почти 213 тыс. инфицированных, 24 275 пациентов умерли, около 109 тыс. человек выздоровели.
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