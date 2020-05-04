Войти
Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета
соседи
Лукашенко анонсировал проведение в Беларуси выборов до конца лета
Кабмин ослабил ограничения в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая
официально
Кабмин ослабил ограничения в Украине с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Рада хочет рассмотреть банковский законопроект с обсуждением одной единственной поправки

673
Рада хочет рассмотреть банковский законопроект с обсуждением одной единственной поправки

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о банках № 2571-д, необходимый для заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), с обсуждением одной поправки, в финальной таблице к проекту закона ко второму чтению будет около 220 поправок, сообщил народный депутат и первый замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

«В зал Верховной Рады, скорее всего в эту пятницу, 8 мая, вынесут законопроект, в котором будет предложено учесть 221 поправку, возможно, немного больше — это уже техническая работа. И одна — отклоненная. У автора этой поправки (внефракционной Виктории Гриб — Ред.) будет возможность дополнительно ее обсудить и поставить на голосование», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

После этого народные депутаты смогут проголосовать законопроект с рекомендованными поправками во втором чтении, пояснил Железняк.

В.Гриб — единственный автор отклоненных поправок, кто в срок подал свою позицию и настаивает на их обсуждении под куполом парламента, отметил парламентарий. Это единственная ее поправка к данному законопроекту.

«Конечно, другие нардепы могут настаивать, чтобы поставить на подтверждение уже учтенные правки, но это маловероятно. Поэтому рассмотрение этого документа может занять буквально 10 минут. Если будут наставать — до нескольких часов», — добавил он.

По словам Железняка, лишь один народный депутат из авторов 16,586 тыс. поправок к законопроекту о банках настаивает на своих предложениях. В результате в сравнительной таблице ко второму чтению будет приблизительно 230 поправок.

Он напомнил, что Рада в минувший четверг одобрила особую процедуру рассмотрения по втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» (№ 2571-д).

Читайте также: Карантин в некоторых областях после 11 мая будет жестче, чем в целом по стране

По словам депутата, согласно особой процедуре, каждая фракция, внефракционный депутат имели возможность подать правки, на которых они настаивают, в течение двух календарных дней после голосования за особую процедуру.

«Таким образом, финальная таблица получится в 72 раз меньше оригинала», — подытожил Железняк.

банковский законопроект
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016