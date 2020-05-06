Еврокомиссия пессимистически оценивает экономическую ситуацию в Евросоюзе

Экономическая ситуация в Евросоюзе в текущем году может в дальнейшем оказаться даже еще хуже нынешних прогнозов, поскольку проблемы от коронавируса до конца не ясны, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).

«Огромная неопределенность, связанная с этим весенним прогнозом, беспрецедентна. Масштабы и продолжительность пандемии практически неизвестны. Существует также неопределенность относительно продолжительности и объема мер ее сдерживания», — говорится в документе ЕК. «Риски для прогноза сконцентрированы в основном на понижательной стороне», — в свою очередь прокомментировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции.

Кроме того, не может быть исключена и финансовая нестабильность, если шок ликвидности, с которым столкнулся корпоративный сектор, приведет к неожиданно серьезным проблемам с его платежеспособностью, также ранее в среду отметил Джентилони. А такие проблемы могут только усугубить экономическую ситуацию. В целом уже сейчас можно констатировать, что Евросоюз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории, также сказал еврокомиссар.

ЕК ранее в среду опубликовала новый прогноз, согласно которому роста ВВП по итогам текущего года не ожидается ни в одной из стран Евросоюза ввиду пандемии коронавируса и мер борьбы с ним, а экономика ЕС, как ожидается, в целом сократится на 7,4%, еврозоны — на 7,7%.