В Британии продолжает расти число жертв коронавируса

Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 539, до 30 615, сообщил на брифинге в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В среду количество умерших составляло 30 076, дневной прирост составлял 649 человек.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 5614 - до 206 715. Накануне рост составлял 6111, а общее число равнялось 201 101.