Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус

Президента США Дональда Трампа и его окружение будут тестировать на коронавирус каждый день после того, как стало известно о заболевшем камердинере президента.
Об этом сообщает CNBC.
«Мы проводили тестирование один раз в неделю, теперь мы собираемся проходить тестирование один раз в день», - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что все еще считает тестирование «несколько переоцененным».
Кроме того, ежедневные тесты также будут проводиться для «всех, кто вступает в контакт с президентом», отметил вице-президент Майк Пенс.
Новая политика ежедневного тестирования для президента США и его окружения была введена спустя несколько часов после того, стало известно, что служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом.
Как сообщалось, в США зафиксировано 1 292 623 случая коронавируса, в частности 76 928 летальных и 217 250 случаев выздоровления.
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