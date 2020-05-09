Британия введет двухнедельный карантин для всех авиапассажиров

Правительство Великобритании введет 14-дневный карантин для всех, кто будет прибывать в страну самолетами.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британские авиалинии.

«Правительство введет 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в Великобританию из любой страны, кроме Ирландии, в ответ на пандемию коронавируса», — говорится в сообщении.

Ожидается, что новое ограничение вступит в силу в конце этого месяца.

Люди, прибывающие в Великобританию, должны будут самоизолироваться на 2 недели, сообщив адрес своего пребывания на границе.

Не ясно, как долго будут действовать новые ограничения на поездки и смогут ли прибывшие, не являющиеся гражданами Великобритании, оставаться на самоизоляции в арендованном частном жилье.

Ожидается, что министр авиации Келли Толхерст прояснит новую политику для представителей авиакомпаний и аэропортов на телефонной конференции, запланированной на утро субботы.