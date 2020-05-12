Испания вводят двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа

Всем прибывающим в Испанию из-за рубежа придется находиться на карантине в течение двух недель из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник в официальном правительственном вестнике.
Данная мера вступит в силу 15 мая. «Лица, прибывающие из-за рубежа, должны будут находиться в карантине 14 дней после прибытия», — говорится в документе. Отмечается, что приезжающим из-за границы придется «оставаться дома или в месте проживания», выходить на улицу можно за продуктами, в аптеку, медицинское учреждение или в случае форс-мажорных обстоятельств, в обязательном порядке необходимо надевать маску. Решение правительства будет действовать, пока в стране сохраняется режим повышенной готовности.
Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 227 тыс. заболевших, 26 744 пациента умерли.
Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.
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