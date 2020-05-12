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НАБУ закрыло дело против Грымчака из-за «отсутствия состава преступления»

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НАБУ закрыло дело против Грымчака из-за «отсутствия состава преступления»

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против него дело по статье о «служебном подлоге».

«Поскольку сегодня день добрых новых, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления», — написал Грымчак на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Он добавил, что соответствующий отчет опубликует позже, когда адвокаты получат весь пакет документов.

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревался в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак «и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений».

16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз — до 14 февраля 2020 года.

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22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

НАБУ, Юрий Грымчак
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