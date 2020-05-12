Самая пожилая жительница Испании вылечилась от коронавируса

Самая пожилая жительница Испании, 113-летняя Мария Браньяс, вылечилась от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщила во вторник газета Marca.
По ее информации, последние 20 лет женщина проживает в доме престарелых в Каталонии. У нее трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 государств. С начала распространения инфекции в стране выявлено более 228 тыс. инфицированных, 26 920 пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.
Сейчас уровень распространения коронавируса в Испании снижается. В этой связи правительство постепенно смягчает ограничительные меры.
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