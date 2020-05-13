Число жертв коронавируса в Испании превысило 27 тысяч

По меньшей мере 184 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в среду Минздрав королевства.
12 мая было объявлено о 176 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 104.
За день было выявлено 439 новых заболевших, общее количество инфицированных, обнаруженных при помощи тестов ПЦР, достигло 228 691. Между тем число инфицированных при учете людей с положительным анализом на антитела (учитывались те, у кого при этом не было симптомов заболевания на момент проведения тестов) составляет 271 095. Выздоровели 140 823 пациента, этот показатель за день вырос на 1 843.
Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.
Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры. Сейчас испанцам всех возрастов разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.
С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к таким послаблениям оказались не готовы, в частности, ни Мадрид, ни Барселона.
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