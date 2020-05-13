Олимпийский призер устроился курьером после переноса игр в Токио

Призер Олимпиады-2012 японский фехтовальщик Ре Мияки заявил, что после переноса Игр-2020 в Токио устроился курьером в один из сервисов доставки еды. Об этом сообщает Reuters.
«Мне необходимо заработать деньги, чтобы иметь возможность в будущем ездить на соревнования. Также для меня важно поддерживать физическую форму. Доставка еды в холмистые районы Токио — очень неплохая тренировка», — заявил Мияки.
Во время пандемии 29-летний спортсмен попросил трех спонсоров приостановить контракты с ним. «Мне показалось неправильным получать деньги от спонсоров в такой ситуации», — сказал он.
В конце марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах провели переговоры, по итогам которых было объявлено о невозможности организовать летние Игры в Токио в 2020 году. Соревнования перенесли на следующий год. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
После переноса Игр Бах сообщил, что МОК ожидают дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов. По словам президента организации, окончательную сумму пока подсчитать нельзя.
Мияке выиграл серебряную медаль в командном турнире рапиристов на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Также он является действующим чемпионом Азии в этом виде программы.
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