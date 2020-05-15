Facebook купил сервис анимированных изображений

Компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в пятницу на сайте Facebook.
«Giphy, ведущий сервис анимированных изображений, сегодня присоединяется к компании Facebook и станет частью команды Instagram. Мы планируем интегрировать библиотеку gif-изображений сервиса в работу Instagram и других наших приложений, чтобы дать пользователям возможность выразить себя самым подходящим способом», — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram ранее: так, 50% трафика Giphy приходилось именно на сервисы Facebook. Теперь работа с анимированными gif-изображениями и стикерами в соцсетях должна стать удобнее, считают в компании.
По данным портала Axios, стоимость сделки по покупке Giphy составила около $400 млн.
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