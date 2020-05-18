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НАБУ получило доступ к документам о миллионных премиях в «Нафтогазе»

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НАБУ получило доступ к документам о миллионных премиях в «Нафтогазе»

Высший антикоррупционный суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщаеют «Наші гроші» со ссылкой на постановление суда от 4 мая.

«В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета „Нафтогаза“ приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над „Газпромом“. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в размере $ 43,6 млн», — отмечается там.

Премии менеджменту выделили за положительные решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Следствие указывает, что на момент принятия решения о премии «фактически деньги в пользу НАК от „Газпрома“ не поступали», а в протоколе заседании не приведен перечень работников и размер премий, подлежащих уплате, также не указано вклада каждого работника в победу над «Газпромом».

Сообщается, что представительство интересов «Нафтогаза» в Стокгольме осуществляли не работники НАК, а компания «Wikbord Rein Advokatfirms AS» на основании ряда договоров о закупке юридических услуг.

Детективы НАБУ ранее уже получали доступ к документам «Нафтогаза», но им не предоставили все документы, ведь «Нафтогаз» письмом от 2 марта 2020 года отказался предоставить информацию.

Служебные записки, которые требует НАБУ, содержат сведения о должностных лицах, которые инициировали выплату премий каждому из 41 работника «Нафтогаза», которым была выплачена первая часть премий, а также содержание выполняемых ими задач и размер премий.

Следствие видит в действиях членов Наблюдательного совета, председателя и членов правления «Нафтогаза» признаки совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК.

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Напомним, что в феврале 2018 года в Стокгольме удовлетворили требования «Нафтогаза» о взыскании с российского «Газпрома» задолженности за транзитом на общую сумму $ 4,67 млрд.
Этим же решением был проведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, который подлежал фактической уплате «Нафтогазу», составил $ 2,57 млрд.

Нафтогаз України, НАБУ
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