В России снова почти 9 тысяч случаев Covid-19 за сутки

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8,8 тыс. — немногим более, чем накануне, следует из данных местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 849 в 84 субъектах, в том числе выявлено активно 3716 (42%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Накануне в среду оперштаб отчитался о 8 764 новых случаев, неделю назад 15 мая их было более 10,5 тыс., наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется. Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции. Топ-3 стран мира по этому показателю, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, пока остается без изменений: опережает всех лидер антирейтинга США (1,55 млн), Россия по-прежнему на втором месте, а на третьей строчке — стремительно догоняющая Россию Бразилия (291,5 тыс., с приростом в почти 20 тыс. в сутки).

Число летальных исходов за сутки в России составило 127 (в том числе 68 — в Москве), общее число умерших перешагнуло за 3 тыс. — до 3 099. Накануне был зафиксирован антирекорд этому показателю за все время — 135.