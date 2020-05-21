В Украине уже почти 20 тысяч случаев Covid-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 476 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 272 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 354 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 19 мая – о 260 новых заболевших.

"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Было госпитализировано 115 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровело 272 человека", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг утром.

По его словам, всего с начала пандемии в Украине заболели 19 706 человек, из них 1 405 детей и 3 833 медработника.

Выздоровели из числа заболевших 6 227 человек, умерли 579.

Таким образом, количество болеющих в настоящее время составляет 12 900 человек, что на 189 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано в Ривненской области (70), Киевской (55), Черновицкой (46) и в городе Киеве (65 случаев).

Степанов также рассказал, что за минувшие сутки в Украине сделано рекордное количество ПЦР-исследований на Covid-19 – 9 361.