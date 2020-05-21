В Украине уже работают 90% продовольственных рынков

После смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков — это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9600 проверенных Госпродпотребслужбой заведений более 7600 полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом.
Среди них:
3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты);
309 заведений общественного питания (кафе и рестораны);
573 парикмахерских и салонов красоты;
1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).
«Правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощению доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшению расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016