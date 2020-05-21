В Украине уже работают 90% продовольственных рынков

После смягчения карантина в Украине уже работают 748 продовольственных рынков — это почти 90% от общего количества продовольственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая из 9600 проверенных Госпродпотребслужбой заведений более 7600 полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом.

Среди них:

3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты);

1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты);

309 заведений общественного питания (кафе и рестораны);

573 парикмахерских и салонов красоты;

1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).

«Правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощению доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшению расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки», — говорится в сообщении.