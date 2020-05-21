У главы Чечни Кадырова заподозрили коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают российские СМИ. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских кругах, глава Чечни был доставлен на самолете в Москву.

«Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства. По его словам, состояние пациента «стабильное».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что у Кадырова заподозрили заражение COVID-19 и тот находится под наблюдением врачей.

15 мая Кадыров подписал указ о снятии ограничительных мер и выходе Чечни из режима самоизоляции. В соответствии с ним на первом этапе, который продлится до 27 мая, разрешено возобновить работу магазинам непродовольственных товаров, расположенным в отдельно стоящих зданиях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, автомойкам, станциям ремонта и техобслуживания автомобилей и т.д. При этом режим самоизоляции в Чечне пока сохранен.

По официальным данным, в Чечне с момента начала эпидемии COVID-19 выявлено 1026 заболевших, 11 человек умерли.