В Карпатах выпал снег

После предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий со шквальным ветром и метелями, Карпаты 31 мая засыпало снегом.

Об этом говорится в сообщении на странице «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» в Facebook.

Так, на снеголавинной станции Пожежевская, в Ивано-Франковской области утром 31 мая, как и прогнозировалось, на высокогорье — идет мокрый снег и дождь.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook также сообщили о значительном ухудшении погоды в горах.

«ВНИМАНИЕ!!! Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м/с. порывы до 20. Температура воздуха −4°с », - говорится в нем.