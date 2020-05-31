В Карпатах выпал снег

После предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий со шквальным ветром и метелями, Карпаты 31 мая засыпало снегом.
Об этом говорится в сообщении на странице «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах» в Facebook.
Так, на снеголавинной станции Пожежевская, в Ивано-Франковской области утром 31 мая, как и прогнозировалось, на высокогорье — идет мокрый снег и дождь.
Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook также сообщили о значительном ухудшении погоды в горах.
«ВНИМАНИЕ!!! Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м/с. порывы до 20. Температура воздуха −4°с », - говорится в нем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016