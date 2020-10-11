Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 500 тысяч

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Иране превысило 500 тыс. Об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава исламской республики Сима Садат Лари.
«Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 822, общее количество заразившихся достигло 500 075», — приводит ее слова иранское агентство ISNA. Максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 9 октября — 4 392.
Представитель Минздрава отметила, что «за прошедшие 24 часа в Иране умер 251 пациент, а общее число летальных исходов достигло 28 544». Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 5 октября — 235.
По данным ведомства, всего в стране выздоровели 406 389 человек.
В последние дни в Иране возобновился рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболеваемости упал до минимума за последние недели — 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и последние двенадцать дней превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.
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