«Слуга народа» остается самой популярной партией в стране

Если бы сейчас в Украине проходили выборы в Верховную Раду, то 29,9% среди определившихся с выбором украинцев поддержали бы партию «Слуга народа», 15,8% — «Оппозиционную платформу — За жизнь», 13,5% — «Европейскую солидарность», 11,6% — «Батькивщину», 6,9% — партию «Сила и честь».
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 30 апреля и презентованного на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», 4,9% определившихся проголосовали бы за Радикальную партию, 4,7% — за «Свободу», 3,6% — за «Партию Шария», 2,8% — за «Голос», 2,7% — за «Украинскую стратегию Гройсмана», 2,2% — за «Оппозиционный блок», 1,5% — за другую партию.
Среди всех опрошенных 19,6% поддержали бы партию «Слуга народа», 10,4% — ОПЗЖ, 8,9% — «Европейскую солидарность», 7,6% — «Батькивщину», 4,5% — партию «Сила и честь». 3,2% от всех респондентов проголосовали бы за Радикальную партию, 3,1% — за «Свободу», 2,4% — за «Партию Шария», 1,9% — за «Голос», 1,8% — за «Украинскую стратегию Гройсмана», 1,4% — за «Оппозиционный блок», 1% — за другую партию.
При этом 16,9% от всех опрошенных не определились с выбором, 11,4% — не голосовали бы, 3,2% испортили бы бюллетень, 2,7% — отказались ответить.
Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
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