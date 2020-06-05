Нардеп заявил о существовании двух вариантов программы правительства – для МВФ и для украинцев

Требования МВФ к Украине для предоставления кредита занимают гораздо больше четырех страниц, активно обсуждаемых в прессе. И речь там идет не только о тарифах. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
«В Меморандуме говорится о передаче контроля над нашим государством в руки кредиторов. В Программе действий правительства, которую пытались «продать» депутатам, написаны вещи, не имеющие ничего общего с тем, что написано в другой программе правительства, написанной для МВФ», - говорит Дубинский.
Как объяснил политик, тезисы абсолютно разные – для Вашингтона это повышение тарифов, стоимости газа, передачи во внешнее управление Национального банка, контроль над назначением судей, запрет на увольнение директора НАБУ. Для Украины – легенда о доступных кредитах, повышении благосостояния народа, снижении тарифов и т.д.
«То есть фуфло – для внутреннего рынка и правда – для внешнего. А голосовать нас заставляли за фуфло. Мы этим меморандумом вредим интересам гражданина, который нас уполномочил себя представлять и защищать свои интересы», – считает Дубинский.
Напомним, что в четверг парламент отказался голосовать за Программу действий правительства, отправив ее на доработку.
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