Нардеп заявил о существовании двух вариантов программы правительства – для МВФ и для украинцев

Требования МВФ к Украине для предоставления кредита занимают гораздо больше четырех страниц, активно обсуждаемых в прессе. И речь там идет не только о тарифах. Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

«В Меморандуме говорится о передаче контроля над нашим государством в руки кредиторов. В Программе действий правительства, которую пытались «продать» депутатам, написаны вещи, не имеющие ничего общего с тем, что написано в другой программе правительства, написанной для МВФ», - говорит Дубинский.

Как объяснил политик, тезисы абсолютно разные – для Вашингтона это повышение тарифов, стоимости газа, передачи во внешнее управление Национального банка, контроль над назначением судей, запрет на увольнение директора НАБУ. Для Украины – легенда о доступных кредитах, повышении благосостояния народа, снижении тарифов и т.д.

«То есть фуфло – для внутреннего рынка и правда – для внешнего. А голосовать нас заставляли за фуфло. Мы этим меморандумом вредим интересам гражданина, который нас уполномочил себя представлять и защищать свои интересы», – считает Дубинский.

Напомним, что в четверг парламент отказался голосовать за Программу действий правительства, отправив ее на доработку.