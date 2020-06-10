В Украине снова растет количество заболевших COVID-19

По состоянию на 10 июня в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай COVID-19, за сутки зарегистрировано 525 новых.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Зафиксировано 23 новых летальных случая. Выздоровели 357 человек.

В целом по данным ЦОЗ, выздоровели 12 769 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 833.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Волынской области — 101, Львовской области — 78, в Киеве — 57.