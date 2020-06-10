В двух детсадах Киева обнаружили коронавирус

Столичные власти закрыли на карантин один из детсадов города, еще два — не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на онлайн пресс-конференции 10 июня.

«В саду № 668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя — няню одной из групп садика, — которая контактировал с больным коронавирусом. Тест у работницы сада — отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детсада и детям с согласия родителей тоже сделали тесты на коронавирус. Сад город закрыл на карантин», — заявил он.

Также, по словам мэра, в столице решили не открывать два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе, поскольку при проверке персонала в одном из них обнаружили 14 инфицированных работников, а во втором — одного.

Кличко отметил, что эти детсады не работали и пока работать не будут, поскольку власть не может рисковать здоровьем детей.

Сейчас, по словам мэра, в Киеве работает 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысячи детей.

До карантина в садики столицы ходили в среднем 55 тысяч воспитанников каждый день.