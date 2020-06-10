В двух детсадах Киева обнаружили коронавирус

Столичные власти закрыли на карантин один из детсадов города, еще два — не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на онлайн пресс-конференции 10 июня.
«В саду № 668 в Соломенском районе обнаружили помощницу воспитателя — няню одной из групп садика, — которая контактировал с больным коронавирусом. Тест у работницы сада — отрицательный, но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам детсада и детям с согласия родителей тоже сделали тесты на коронавирус. Сад город закрыл на карантин», — заявил он.
Также, по словам мэра, в столице решили не открывать два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе, поскольку при проверке персонала в одном из них обнаружили 14 инфицированных работников, а во втором — одного.
Кличко отметил, что эти детсады не работали и пока работать не будут, поскольку власть не может рисковать здоровьем детей.
Сейчас, по словам мэра, в Киеве работает 500 детских садов, которые посещают более 19,5 тысячи детей.
До карантина в садики столицы ходили в среднем 55 тысяч воспитанников каждый день.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016