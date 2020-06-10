Шмыгаль уверяет, что МВФ не требовал повысить пенсионный возраст

Новая программа с МВФ не содержит новых требований для Украины относительно структурных реформ, но в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.
«В МВФ с пониманием отнеслись к кризисной ситуации и к предложению Украины увеличить размер первого транша», — отметил Шмыгаль и добавил, что средства МВФ пойдут напрямую в государственный бюджет Украины.
По его словам, меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины по внедрению структурных реформ, зато в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине.
«Они довольно простые, но важные для Украины. Это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в бюджетной сфере. Украина, как государство, заинтересованно во внедрении этих изменений», — пояснил он.
Шмыгаль также подчеркнул, что в соглашении с МВФ нет «никаких требований к изменению пенсионного возраста».
В то же время в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более чем 6,5 тыс грн за тысячу кубометров, а рыночная цена на газ вдвое меньше.
«Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, цена на газ для населения должна изначально быть рыночной, поскольку по факту сегодня рыночная цена газа составляет 3200 грн за тысячу кубометров», — заявил премьер.
«За этим траншем МВФ Украина ожидает также средств от Всемирного банка в размере 1 млрд долларов, четвертого и пятого пакетов макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд и 500 млн евро соответственно, которые привязаны к соглашению с МВФ.
Мы сейчас с первым траншем МВФ получаем по факту в бюджет более 3 млрд долларов в эквиваленте. Это обеспечит нашу стабильность и даст нам ровно пройти период коронакризиса», — сказал он.
Напомним, что Совет директоров МВФ поздно вечером 9 июня одобрил по итогам заседания предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.
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