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Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС

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Украина получила транш на 500 млн евро от ЕС

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.

Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:

противодействия и борьбы с коррупцией;
социальной политики;
предотвращения отмывания денег;
энергетики;
таможенной политики;
реформирования налоговой и таможенной служб;
корпоративного управления в государственных банках;
противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.
Новость дополняется

Отметим, первый транш в рамках этой программы Украина получила в декабре 2018 года. Всего с 2014 года в течение четырех программ Киев получил льготные кредиты на 3,81 млрд евро.

ЕС, транш
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