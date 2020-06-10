Зеленский звонил главе Минэкономики по поводу отмены пошлины

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на сырье, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы», — говорится в сообщении.

«Министерство экономики обобщило этот вопрос — и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, после того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в «Укрэксимбанка», президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.