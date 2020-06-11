В Киеве за сутки заболели коронавиуросом почти 100 человек

В Киеве снова резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 — за минувшие сутки по состоянию на утро четверга 91 инфицированный, умерли четверо, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Новости сегодня — неутешительны. Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 91 человек. Умерли 4 больных», -написал мэр в Телеграм.
На сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За сутки заболели55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет; 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
Заболели в том числе и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Поправились в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.
Наибольшее число случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе — 24. Соломенском и Святошинском — по 12. Но в Днепровском районе — 10 случаев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016