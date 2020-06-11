В Киеве за сутки заболели коронавиуросом почти 100 человек

В Киеве снова резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 — за минувшие сутки по состоянию на утро четверга 91 инфицированный, умерли четверо, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Новости сегодня — неутешительны. Количество жителей столицы, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 91 человек. Умерли 4 больных», -написал мэр в Телеграм.

На сегодня в Киеве уже 3671 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет; 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Поправились в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Наибольшее число случаев заболевания прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе — 24. Соломенском и Святошинском — по 12. Но в Днепровском районе — 10 случаев.