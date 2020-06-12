Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве выросла почли на треть

Заполняемость в Киеве коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, за 11 дней выросла с 35% до 46%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За 11 дней в Киеве заполняемость коек, которые были предусмотрены для COVID-19, увеличилась с 35% до 46% — на 11% за 11 дней», — сказал он на брифинге в пятницу.
Как подчеркнул Степанов, что в целом по Украине каждый день возрастает госпитализация.
«Госпитализируются пациенты с COVID-19 в тяжелом состоянии. Обратите на это внимание. Не думайте, что это просто сухие цифры, которые ежедневно оглашает министр здравоохранения. Это не просто статистика — это конкретные люди, которые умирают каждый день от COVID-19», — сказал он.
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