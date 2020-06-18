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Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

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Ученые подтвердили высокий риск повторного заражения коронавирусом

Инфицированные новым коронавирусом после выздоровления с высокой степенью вероятности могут повторно заразиться, поскольку у многих протестированных в КНР лиц из группы повышенного риска не оказалось соответствующих антител. Об этом сообщила в четверг гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой американских и китайских специалистов.

По данным издания, к такому выводу ученые пришли в ходе проведения тестов на выявление антител у медиков, участвовавших в ликвидации вспышки в Ухане, где возник первый в мире очаг коронавирусной инфекции. Оказалось, что четко выраженный иммунитет приобрели только 4% из 23 тыс. проверенных врачей, каждый четвертый из которых оказался в списке лиц, подверженных заражению, пишет газета.

«Маловероятно, что люди способны вырабатывать антитела, которые будут гарантировать их иммунитет к коронавирусу в течение долгого времени», — приводит издание мнение одного из специалистов, проводивших исследование.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,11% инфицированных. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 83,2 тыс. С 15 апреля в стране официально не было летальных исходов (за исключением случаев, добавленных в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,56% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

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На прошлой неделе в Пекине впервые за последние два месяца возникла вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом. Власти приняли максимально жесткие меры, ограничив перемещение на территории многих спальных районов, ввели строгий контроль на транспорте, а также проверили за последние дни на наличие инфекции при помощи тестов на нуклеиновые кислоты сотни тысяч человек. В итоге в столице за шесть дней было выявлено 158 инфицированных и еще 15 заразившихся без симптомов.

коронавирус
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