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Снижением НДС Рада намерена бороться с «теневыми» перекупщиками зерна

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Снижением НДС Рада намерена бороться с «теневыми» перекупщиками зерна

Верховная Рада может снизить НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%, чтобы мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме. Соответствующий законопроект №3656 находится на рассмотрении комитетов ВРУ, пишет gazeta.ua.

В частности, законопроект предлагает снизить ставку до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур. «Порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в «тени». Реализация продукции за «кэш» позволяет обходить уплату НДС, и многие перекупщики зерна пользуются этим. Всевозможные схемы и так называемые «скрутки» обходятся госбюджету в десятки миллиардов гривен», — говорится в материале.

Законопроект направлен на детенизацию аграрного производства: если его примут, аграрий будет заинтересован продавать зерно «в белую», а не за кэш. В противном случае он не сможет возместить себе тот НДС, который заплатил поставщикам.

Тех, кто работает легально, законопроект не коснется: поступления, расходы, кредитные обязательства по НДС в большинстве случаев останутся без изменений. Доходность выращивания подсолнечника, рапса или кукурузы, а также сальдо доходов бюджета также останутся прежними. При этом перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. «То есть для честных аграриев ничего не изменится, а вот перекупщикам придется платить налоги», — говорится в материале.

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По мнению авторов законопроекта 3656, его принятие будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению основных фондов агропредприятий, повышению конкурентоспособности украинского АПК. Кроме того, снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению готовой продукции для конечного потребителя.

НДС, зерно
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