В Украине не хватает больниц для пациентов с коронавирусом – готовятся открывать вторую волну

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.
«В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц — Ред.)», — сказал он.
Министр добавил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.
«За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек — таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности», — сказал он.
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