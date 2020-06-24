Поддержка Зеленским Кличко упрочит позиции «Слуги народа» в Киеве, - соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко.
По данным июньского опроса ВОО «Передовые правовые инициативы» так считает 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержке кандидатом на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко — 22,55%.
Опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом, Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.
Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности» — 8,05%, на четвертом — самовыдвиженец Андрей Пальчевский — 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Виталий Нестор, кандидат от ВО «Батькивщина» — 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.
В случае, если кандидатом от «Слуги народа» будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.
Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров.
«Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом — без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры — и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии», — отметил он.
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