Войти
Шмыгаль не боится заболеть коронавирусом, но боится умереть
позиция
Шмыгаль не боится заболеть коронавирусом, но боится умереть
Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным
инфраструктура
Весовой контроль на дорогах сделают круглосуточным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Поддержка Зеленским Кличко упрочит позиции «Слуги народа» в Киеве, - соцопрос

566
Поддержка Зеленским Кличко упрочит позиции «Слуги народа» в Киеве, - соцопрос

Президент Украины Владимир Зеленский на выборах мэра столицы должен поддержать Виталия Кличко.

По данным июньского опроса ВОО «Передовые правовые инициативы» так считает 33,01% киевлян. На втором месте по президентской поддержке кандидатом на должность мэра оказался народный депутат, кандидат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко — 22,55%.

Опрос ВОО «Передовые правовые инициативы» демонстрирует сохранение жителями Киева своих предпочтений — за действующего городского главу Киева Кличко готовы проголосовать 35,03%, за народного депутата, кандидата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко — 18,83% киевлян. Таким образом, Виталий Кличко и Николай Тищенко сохранили лидерские позиции в опросе избирателей.

Результаты данных социологии показывают, что на третьем месте Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности» — 8,05%, на четвертом — самовыдвиженец Андрей Пальчевский — 6,53%, замыкает пятерку лидеров электоральных симпатий Виталий Нестор, кандидат от ВО «Батькивщина» — 6%. Другие кандидаты набирают менее 5%.

В случае, если кандидатом от «Слуги народа» будет определен Виктор Ляшко, то он набирает только 5,83% голосов. Также при таком сценарии возрастает поддержка действующего мэра Киева Виталия Кличко, за которого готовы проголосовать 38,41% избирателей.

Читайте также: ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в деле о захвате власти

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что партия намерена объявить список кандидатов, которые будут представлять пропрезидентскую политическую силу на выборах мэров.

«Есть города, где у нынешних мэров достаточно крепкие рейтинги. Условный ноунейм не может с ними соревноваться априори. Соответственно, должен быть человек с рейтингом — без рейтинга человека нет смысла отправлять, это будет сознательное поражение. Поэтому мы до конца мая получим замеры — и после этого публично объявим, кто же кандидаты от нашей партии», — отметил он.

Виталий Кличко, местные выборы, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 июня 2020
Вторник, 23 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016