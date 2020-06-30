CNN узнала о манере общения Трампа с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров.

Так, например, американский президент позволял себе жесткие высказывания в разговорах с руководителями Великобритании и Германии. Британского премьер-министра Терезу Мэй он обвинял в недостатке храбрости, а канцлера ФРГ Ангелу Меркель называл «глупой».

CNN также сообщает, что Трамп слишком много говорил о себе. Например, во время разговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и лидером КНДР Ким Чен Ыном он хвастался своим богатством и рассказывал о своих огромных достижениях на президентском посту. В разговорах с Владимиром Путиным он ругал своих предшественников, называя их «слабаками» и «имбецилами», говорится в материале.

Чаще всего Трамп разговаривал с Эрдоганом и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Разговоры с французским лидером, по словам источников CNN, нередко превращались в перепалки. Макрон безрезультатно убеждал Трампа изменить свою политику по вопросу об изменении климата, а американский президент вменял коллеге недостаточные расходы на НАТО и слишком либеральную политику в отношении мигрантов.

Собеседники CNN также упрекают Трампа в том, что в разговорах с Путиным он «завышал роль России в мире» и тем самым «нивелировал то преимущество, которого Америка добилась во время холодной войны».

По два раза в неделю Трамп разговаривал с Эрдоганом. Собеседники CNN утверждают, что американский президент в ходе этих бесед нередко проявлял некомпетентность в ближневосточных делах в целом и в истории сирийского конфликта в частности.