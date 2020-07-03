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В Киеве за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

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В Киеве за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

В Киеве уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксированы 105 случаев.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 105 человек. Среди них — 5 медиков. Один человек умер. На сегодняшний день в столице уже 5347 подтвержденных случаев коронавируса», — сказал Кличко.

Он сообщил, что среди тех, кто заболел, — 57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, три девочки — от 5 до 13 лет. 40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет и пятеро мальчиков — от двух до 15 лет.

Кличко отметил, что в медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные — на самоизоляции под контролем врачей.

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По его словам, за прошедшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе — 23. В Дарницком — 18, в Соломенском и Деснянском районах — по 13 случаев.

Как сообщал Капитал, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46763 случая заболевания COVID-19, в частности, за сутки — 876.

Киев, коронавирус
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