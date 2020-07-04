Кандидатуру вице-премьера по ОПК могут определить за неделю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут определить уже через неделю. По его словам, сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий — это один из приоритетов власти.
Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.
«Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей — сейчас выбираем лучшую кандидатуру», — сказал Зеленский.
Напомним, претенденты на должность вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли пройдут спецпроверку, которую организуют Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.
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