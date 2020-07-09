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Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону

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Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону

Местные выборы во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону, они зависят не от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов, отмечает вице-премьер-министр Украины — первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

«Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО — ИФ). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об „особом статусе“, принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (в ОРДЛО — ИФ)», — пояснил он агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Резников указал, что, естественно, Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на оккупированном Донбассе после их деоккупации будут проходить по отдельному закону, поэтому это абсолютно несвязанные вещи.

«В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон», — отметил он.

Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

«В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины», — напомнил он.

9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на заседании в четверг принял решение рекомендовать парламенту принять постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020г)».

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Согласно тексту постановления, выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут, и станут возможными только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины по государственной границей страны, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, и восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов также не назначаются и не проводятся.

Алексей Резников, ОРДЛО
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