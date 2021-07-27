Осенью в Раду внесут законопроект о переходном периоде в ОРДЛО и Крыму

Законопроект «О государственной политике переходного периода» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым планируется к рассмотрению Верховной Радой осенью 2021 года, заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения. Я надеюсь, что осенью, в следующий сессионный период будет время для рассмотрения в парламенте этого законопроекта», — заявил Резников во время открытого обсуждения законопроекта в рамках «Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», передает Интерфакс-Украина.

По словам Резникова, «это фундаментальный закон (в случае принятия его ВР — Ред.), целью которого станет безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий и установление доверия между людьми по обе стороны линии соприкосновения».

Он отметил, что «над проектом первого тракта законопроекта работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий, было обработано около 180 письменных рекомендаций и предложений, из 98 страниц изначального варианта в настоящий момент осталось 30».