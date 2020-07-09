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Скандально известный железнодорожный схемщик Василий Гладких возвращается в Украину - СМИ

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Скандально известный железнодорожный схемщик Василий Гладких возвращается в Украину - СМИ

В Украину из России возвращается Василий Гладких — скандально известный «схемщик» в железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает «Апостроф».

Так, журналисты сообщили, что в последние 3-4 месяца Гладких, известный по прозвищу «Вася Локомотив» активно реанимирует связи в Укрзализныце.

В 1990-х Гладких во Львовской областной госадминистрации отвечал за убыточное жилищно-коммунальное хозяйство, при этом увеличивал свое благосостояние на откатах подрядчиков. Позже он стал координатором контактов УЗ с компаниями-подрядчиками, где запустил похожие схемы.

Так, под влиянием «Васи Локомотива» площади на вокзалах Киева и Харькова были переданы в аренду фирме «Астрейд», принадлежащей̆ его двоюродному брату Юрию Шепилову. Следует также отметить, что большинство «поставщиков» госкомпании под руководством Гладких было из Балаклеи, где он работал директором ВАТ «Пошук» с 1991 по 1997 год.

В 2000-х Василий Гладких стал мультимиллионером. В 2002 он стал депутатом, поменял три партии — «Единая Украина», «Трудовая Украина» и НДП, а затем попал в «Нашу Украину» Виктора Ющенко.

С декабря 2005 по август 2006 года Василий Гладких возглавил УЗ и запустил там очередную схему — страховая компания «Интертрансполис», которая в течение пяти лет получала средства с УЗ при Георгии Кирпе, снова получила контракт. Затем почти обанкротился принадлежащий железной дороге Экспресс-банк. По итогам увольнения Гладких правительство зафиксировало рост убыточности УЗ долги в объеме 7 млрд грн.

В ходе следующих выборов стало известно, что Гладких финансировал избирательную кампанию Виктора Януковича на $500 тысяч, однако люди из «Партии Регионов» его вытеснили из политики.

Затем Гладких наладил близкие отношения с главой АО «Российские железные дороги» Василием Якуниным, и возглавил представительство РЖД в Украине. Под его руководством в страну начали ввозить списанные россиянами вагоны и благодаря его связям в УЗ они получили спрос.

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В 2014 году Гладких возглавил «Вагонную ремонтную компанию 1», а уже в 2019 году он попал в скандал в связи со строительством ненужного РЖД депо в Ленинградской области. С апреля 2019 года в РЖД началась проверка ФСБ, и по подозрению в коррупции был задержан гендиректор «ВРК-2» Антон Самойлов, ему светит тюремный срок.

«То ли у Гладких стало „пригорать“ в России, то ли зов предков потянул его в родные края, но в 2020 году он начал возобновлять старые связи в УЗ. Сейчас опытный „схематозник“ договаривается о срыве планов Укрзализныци по закупке новых вагонов, а также пытается организовать поставку в Украину комплектующих от сомнительных производителей из Казахстана и Китая... Вскоре он может появиться с предвыборным взносом для провластной партии... В том, что он постарается проявить в Украине свой организаторский талант, сомневаться не приходится», — отмечается в материале.

УЗ, Василий Гладких
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