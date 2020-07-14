Войти
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
позиция
Зеленский выступает за ужесточение наказания за ДТП в нетрезвом виде
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф
резонанс
Трамп недоволен вниманием СМИ к его игре в гольф

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Местные выборы хотят назначить после изменения границ районов

298
Местные выборы хотят назначить после изменения границ районов

Верховная Рада должна принять проект постановления о назначении местных выборов после утверждения решения об изменениях границ районов.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то оно обязательно должно быть принято. Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос был отозван с внеочередного заседания, что такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов», — отметил Разумков.

По словам спикера, именно поэтому проект постановления о назначении местных выборов не рассматривался на внеочередном заседании 13 июля.

«Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть», — отметил Разумков.

Напомним, что проект постановления № 3809 о назначении местных выборов на 25 октября Верховная Рада должна была рассмотреть на внеочередном заседании 13 июля. Однако по требованию президента этот вопрос был исключен из повестки дня этого заседания.

В соответствии со статьей 141 Конституции Украины, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета либо соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Читайте также: Аренда и покупка квартир только через риэлторов: чем грозит скандальный законопроект

Согласно действующему законодательству, Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.

Верховной Раде предлагают принять постановления об образовании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых районов.

местные выборы
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 июля 2020
Понедельник, 13 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016