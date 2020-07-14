Местные выборы хотят назначить после изменения границ районов

Верховная Рада должна принять проект постановления о назначении местных выборов после утверждения решения об изменениях границ районов.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге во вторник, сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то оно обязательно должно быть принято. Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос был отозван с внеочередного заседания, что такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов», — отметил Разумков.

По словам спикера, именно поэтому проект постановления о назначении местных выборов не рассматривался на внеочередном заседании 13 июля.

«Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть», — отметил Разумков.

Напомним, что проект постановления № 3809 о назначении местных выборов на 25 октября Верховная Рада должна была рассмотреть на внеочередном заседании 13 июля. Однако по требованию президента этот вопрос был исключен из повестки дня этого заседания.

В соответствии со статьей 141 Конституции Украины, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета либо соответствующего головы, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству, Верховная Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.

Верховной Раде предлагают принять постановления об образовании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых районов.