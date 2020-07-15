В Украине продлят карантин, но в него внесут изменения

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил информацию СМИ о готовности его ведомства продлить карантин минимум на месяц. По словам Степанова, сейчас Минздрав готовит проект соответствующего постановления.
Кроме того, министерство планирует внести некоторые правки в правила адаптивного карантина, который действует в нашей стране сейчас, рассказал он в интервью «РБК-Украина».
«У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать», — ответил Степанов на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.
Напомним, особенностью адаптивного карантина является то, что ограничения усиливают и смягчают в отдельных регионах, в зависимости от эпидемической ситуации в них. При этом регионы со стабильной коронавирусной ситуацией под усиление/ослабление не попадают.
Чтобы ограничения смягчили, область должна соответствовать ряду требований по заполненности больниц, количеству новых случаев на 100 тысяч населения и т.д.
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