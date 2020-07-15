Минздрав хочет снизить проходной балл для экзаменов студентов-медиков

Министерство здравоохранения зарегистрировало проект приказа, в котором говорится о снижении на 10% проходного балла «Шаг-2» и «Шаг-3» — экзаменов для студентов-медиков.

Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава, сообщает УП.

«Шаг-1» проверяет уровень знаний по фундаментальным для медиков дисциплин — анатомии, физиологии, гистологии, фармакологии, патологической анатомии, физиологии и других.

Этот экзамен студенты сдают в конце третьего курса обучения.

«Шаг-2» — это набор вопросов по клиническим дисциплинам, в которых будущие врачи пытаются подобрать наиболее корректный метод диагностики или лечения патологии, указанной в условии. Его составляют в конце шестого курса.

«Шаг-3» сдают во время обучения в интернатуре.

К сдаче экзамена «Шаг-3» допускаются интерны только при наличии сертификатов о сдаче лицензионных экзаменов «Шаг 1» и «Шаг-2».

Для прохождения теста «Шаг-2» пока обязательно правильно ответить на 60,5% тестовых заданий. В проект приказа это предлагают снизить до 50,5%.

Начиная с 2015/2016 учебного года для прохождения «Шаг-3» необходимо было правильно составить 70,5% теста.

Теперь предлагается, что для прохождения «Крок-3» будет достаточно 60,5% правильных ответов.

Как утверждает председатель наблюдательного совета студенческой медицинской ассоциации Анастасия Петренко, документ якобы опубликован 9 июля, но, по ее словам, появился на сайте только 14 июля.

«Проект приказа имеет дату и номер, хотя на этом этапе их не должно быть», — добавляет Петренко.

Это событие произошло почти одновременно с заявлением кардиохирурга Бориса Тодурова о том, что во время его встречи с министром здравоохранения Максимом Степановым обсуждали снижение проходного балла ВНО до 130 для педиатров и санитарных врачей.