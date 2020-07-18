ВОЗ заявила о рекордном суточном приросте заразившихся COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
Это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зарегистрирован 12 июля: тогда за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших COVID-19.
Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в США — 67,1 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 39,9 тыс. и 34,9 тыс. случаев соответственно. На четвертом месте по приросту находится ЮАР — 13,1 тыс. заразившихся за сутки.
Умерли от коронавируса в мире за день 5682 человека.
Всего в мире заразились коронавирусом 13,9 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США — 3,6 млн, следом за ними идут Бразилия и Индия с 2 млн и 1 млн инфицированных соответственно.
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