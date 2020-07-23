Госдеп заявил, что США подозревают консульство КНР в шпионаже

Американские власти подозревают сотрудников генконсульства КНР в городе Хьюстон (штат Техас) в причастности к краже американской интеллектуальной собственности в пользу китайских властей. С таким утверждением выступила в четверг в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
«В тесном сотрудничестве с Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции США мы выяснили, что генконсульство КНР в Хьюстоне было эпицентром кражи американских исследований со стороны Коммунистической партии Китая», — заявила представитель Госдепартамента. По ее словам, лишь в одном случае, раскрытом ФБР, речь идет о краже данных на сумму, эквивалентную $1 млрд. «Мы решили положить конец краже американской интеллектуальной собственности, американских исследований», — указала Ортэгус.
Ранее телеканал NBC указал, что американские спецслужбы полагают, что генконсульство КНР в Хьюстоне оказывало содействие разведывательным службам Китая в попытках похитить в США данные, касающиеся разработок в медицинской сфере. По версии источников телеканала, американская сторона считает, что дипмиссия выполняла роль «высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере». В материале утверждается, что ФБР в течение нескольких лет получало данные, якобы подтверждающие это.
Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь на это заявила, что в Китае примут «решительные контрмеры», если США не откажутся от своего требования.
Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за «воровства американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов, а также «несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения» сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности.
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