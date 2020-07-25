В Украине 1106 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 24 июля, в Украине зафиксировано 1106 новых случаев коронавируса. При этом 19 больных умерло и 611 – выздоровело.

Об этом говорится на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев выявлено в Ровенской области – 143. В Киеве зафиксировано 129 случаев, во Львовской – 114.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 63 929 случаев коронавируса, 1590 летальных исходов и 35 497 выздоровлений.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки (1109) было обнаружено 26 июня. После этого заболеваемость начала спадать.

За сутки 23 июля коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 972 человек, выздоровели 886 больных, умерли 20 пациентов с коронавирусом.