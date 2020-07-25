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Ученые придумали прибор, способный мгновенно обнаружить СOVID-19 у человека

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Ученые придумали прибор, способный мгновенно обнаружить СOVID-19 у человека

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в столичном округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически мгновенно обнаруживать у человека наличие коронавируса, либо следы антител, образовавшихся в организме в ответ на этот возбудитель в случае, если пациент уже переболел данной инфекцией. Примечательно, что работа детектора основана на методе цветовой спектроскопии, а результаты тестирования пациент может получить на специальном приложении к телефону. О работе исследователей сообщил специализированный портал MedicalXpress.

Детектор, состоящий из проводников толщиной в прядь человеческих волос и покрытый тончайшим слоем золота, способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и сигнализировать о них изменением цвета индикатора.

В свою очередь искусственный интеллект, проанализировав реакцию детектора, способен определить, что за вещество находится в крови человека.

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Технически это выглядит достаточно просто. Для этого необходимо обработать детектор раствором, содержащим протеины, которые специфически связаны с коронавирусом. Если человек инфицирован SARS CoV-2, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора. Запечатлев оптические метаморфозы на мобильный телефон, пациент тут же получает ответ, является ли он носителем вируса или нет.

коронавирус
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