Ученые выяснили, почему заболевшие коронавирусом теряют обоняние

Коронавирус нового типа не может повреждать обонятельные нейроны, он действует лишь на вспомогательные клетки, которые задействованы в том, как мы воспринимаем запахи. Поэтому люди, которые перенесли COVID-19, не могут потерять обоняние навсегда, делают вывод генетики, чье исследование опубликовал научный журнал Science Advances.

«Я думаю, это хорошие новости, потому что после выздоровления обонятельные нейроны не нужно будет заменять или восстанавливать с нуля. Но нам нужно больше данных и получше разобраться в механизмах, по которым теряется обоняние, чтобы подтвердить этот вывод», — рассказал один из авторов исследования, доцент Института Блаватника при Гарвардской медицинской школе Сандип Роберт Датта.

Потеря обоняния — один из самых частых симптомов коронавирусной инфекции: по разным данным, процент пациентов с COVID-19, с таким признаком колеблется от 22 до 68%. Ученые не до конца представляют, к каким последствиям это может привести — временное ли это явление, которое заканчивается вместе с болезнью или оно может остаться и после выздоровления.

Чтобы выяснить это, генетики под руководством Датта проанализировали наборы данных о «совместимости» определенных генов и индивидуальных клеток организма. В этих наборах данных содержится информация о секвенировании — то есть определении последовательности отдельных генетических компонентов — РНК из клеток носовой полости двух видов обезьян, человека и мышей.

Дело в том, что клетка производит белки на основе РНК. Если в ней нет «инструкции» для определенного белка, то в клетке он просто не сможет появиться. Анализируя эти данные, ученые пытались понять, в каких клетках носовой полости могут синтезироваться белки ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) прикрепляется к здоровым клеткам.

Оказалось, что в РНК ни одного зрелого обонятельного нейрона не было ни гена ACE2, ни гена TMPRSS2. Зато они оказались в РНК многих вспомогательных клеток слизистой оболочки носа. Это говорит о том, что коронавирус может воздействовать только на вспомогательные клетки, которые участвуют в обонянии, но основные составляющие этого процесса — нейроны — он повреждать не может.

Это значит, что в большинстве случаев коронавирус не вредит нервным связям, которые отвечают за передачу обонятельного импульса. Потеря обоняния из-за COVID-19 может быть чисто функциональным расстройством к постоянной потере чувства не приводит.