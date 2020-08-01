В ОАЭ заработала первая в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщил вице-президент и премьер-министра страны, шейх эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС „Барака“ в эмирате Абу-Даби», — написал аль-Мактум в Твиттер.

«Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску», — отметил он.

«Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично», — добавил аль-Мактум.

Отмечается, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.